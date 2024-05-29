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У Селидовому окупанти влучили авіабомбою у будинок, є жертви

ПІд завалами, імовірно, опинилася вся родина. 

У Селидовому окупанти влучили авіабомбою у будинок, є жертви
Наслідки атаки на Селидове
Фото: Донецька обласна прокуратура

Вчора ввечері, о 21.30, окупанти влучили авіабомбою у приватний будинок у Селидовому Донецької області. Бабусю 73 років деблокували рятувальники. Також знайшли фрагменти тіл, які, імовірно, належать 53-річному сину постраждалої та її онуку віком 13 років. 

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

"28 травня 2024 року, о 21:30, російська армія завдала удару по приватному сектору м. Селидове. Попередньо, ворог обстріляв населений пункт двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН", – йдеться у повідомленні. 

Один зі cнарядів влучив на територію домоволодіння, внаслідок чого під завалами будинку опинилась, ймовірно, ціла родина. Бабусю 73 років деблокували рятувальники. У жінки діагностовано множинні поранення та струс головного мозку. 

Також у ході пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл. За попередніми даними, вони можуть належати 53-річному сину постраждалої та її онуку 13 років. Ідентифікація останків наразі триває. 

Наслідки атаки на Селидове
Фото: Донецька обласна прокуратура
Наслідки атаки на Селидове

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали прокурори. 

Прокурори вживають всі належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. 

Протягом 28 травня  росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення. Зокрема, внаслідок російського удару у Торецьку загинули двоє цивільних.

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