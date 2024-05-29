Харків — вижити і перемогти

А втім, життя в місті триває попри все, і навіть новий російський наступ , перехід російських військ через кордон і просування на десять кілометрів углиб української території до Липців і Вовчанська не змінили, а скоріше посилили незламну впертість харківців. Мешканці міста, навіть коли займаються звичними справами, ніби кидають виклик: ви нас не зламаєте, ми вистоїмо.

Зранку 16 травня я планувала зустрітися з колегою та записати коротке відео про життя Харкова. Вулиці в місті тепер не залюднені, як зазвичай — позначаються щоденні російські атаки . Останні удари КАБами й ракетами залишили по собі багато незагоєних руйнувань, нових шрамів на залізобетонному обрисі міста.

Фото: Марія Авдєєва

Куди б ви не подивилися сьогодні в Харкові, скрізь видно сліди російських бомбардувань. Однак навіть серед руїн цвітуть щойно висаджені клумби. Супермаркети й малий бізнес залишаються демонстративно відчиненими, а прибиральники старанно підмітають бите скло після кожного нового прильоту.

Розташований лише за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, Харків зараз є найвразливішим українським містом. Щоденні російські бомбардування націлені на центр, житлові квартали й критичну інфраструктуру й мають на меті зробити місто-мільйонник непридатним для життя.

Фото: Марія Авдєєва

Кожен розуміє, що наступний приліт може бути просто по його будинку, робочому місцю, супермаркету, де щойно купував будматеріали. Масштаб людського горя, кількість убитих і поранених пригнічує — подруга дитинства, колега по роботі, продавчиня із сусіднього магазину можуть стати жертвами відкритого терору, ціль якого — залякати й змусити людей покинути місто.

Почавши відеозапис, я почула позаду раптовий гучний вибух. Інстинктивно побігла вперед, заскочила в підʼїзд найближчого будинку, де вже сховалися декілька чоловіків. Знайшовши місце за двома стінами, ми почали рахувати удари. Після пʼятого тривожно стало всім. Хоча ті, хто живе в Харкові, здається, звикли до всього, але масована ракетна атака в умовах, коли відбити ці ракети немає ані можливості, ані ресурсів ППО, змусила всіх нервово гортати стрічку новин у телефоні.

Один чоловік, Сергій, узявся по черзі обдзвонювати рідних, питав, чи всі в укритті, чи точно надійно заховалися. Постійні повідомлення з каналів, які моніторять пуски й прильоти, безупинно надсилали повідомлення: «Вихід, всі в укриття», «Вибух у Харкові», «Ще вихід». До звуків прильотів додалося тривожне виття машин швидкої допомоги.

Поступово з'явилися новини, які розкрили деталі російської атаки: три ракети влучили в найбільшу в Україні друкарню «Фактор-Друк». Семеро людей загинули на своєму робочому місці. Вони друкували дитячі книжки. П'ятеро жінок і двоє чоловіків — кожен просто робив свою справу. У цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники. Ідентифікувати загиблих вдалося згодом лише за допомогою ДНК-тестів.

Фото: ДСНС Знищена росіянами друкарня

Пізніше зʼявилися жахливі фото згарища, спалених книг, рештки тіл у чорних пластикових пакетах. Спалені книги зачепили за живе багатьох. Світові інтелектуали згадали харківський будинок «Слово» і Розстріляне відродження; згадали геноцидну риторику російської пропаганди, яка відразу взялася виправдовувати атаку.

Це не перший напад на поліграфічне підприємство в Харкові. 20 березня внаслідок удару протикорабельною ракетою Х-35 по промисловій зоні Харкова, де розташована друкарня «Гуров і К», загинуло п'ятеро людей. Типографія «Аврора», розташована на поверх нижче, також повністю зруйнована.

Фото: Накипіло Згорілі книжки у «Фактор-Друк»

Власник «Фактор-Друк» Сергій Політучий каже, що через ракетний обстріл обсяг українського видавничого ринку може скоротитися на 40 %, адже тут щороку друкували близько третини вітчизняних книжок, зокрема й близько 40 % шкільних підручників. Власне випуск останніх опинився під загрозою, що завдає удару по галузі й створює додаткові складнощі шкільній освіті, крім постійних тривог і відключення електроенергії. «Зараз ми намагаємося з'ясувати, що можемо зробити в короткостроковій перспективі, щоб запобігти колапсу книговидавничої галузі», — каже Політучий.

Михайло Хрипак, комерційний директор найбільшої в Україні книжкової друкарні «Юнісофт», також розташованої в Харкові, називає російські атаки на книговидавничу галузь системними. Він вважає, що відновити потужності буде складно. Харків часто називають поліграфічною столицею України. До повномасштабної війни в місті випускали понад 80 % усіх книжок українського виробництва.

Фото: texty.org.ua У друкарні «Юнісофт»

Щоб забезпечити сталу роботу і підтримати не тільки підприємство, але й місто, Олександр Попович, директор «Юнісофт», вживає додаткових заходів, що повинні захистити понад 300 співробітників. На території фабрики облаштували укриття, до якого можна добігти за 1,5 хвилини. Попри нещодавні атаки, «Юнісофт» працює і не планує релокації. Крім того, перемістити друкарське обладнання практично неможливо, також це означало б релокацію працівників і їхніх сімей, оскільки фахівців такої спеціальності вкрай складно знайти поза Харковом. Попович каже, що без людей міста також не буде. «Це як зрадити місто», — пояснює він. Директор упевнений, що люди, які залишаються працювати тут, справжні герої. «Юнісофт» щомісяця виготовляє більш ніж мільйон книжкової продукції, 10 % якої везуть на експорт до країн Європи.

Окрім спроб захопити територію, російські війська також намагаються знищити українську мову, культуру й літературу. Бомбардування видавництв і спалення книжок спрямовані на знищення україномовної книги, інтелектуального життя та й взагалі життя в місті.

Фото: Марія Авдєєва Російські війська намагаються знищити місто

Напад на «Фактор-Друк» стався за тиждень до Книжкового Арсеналу — найбільшого книжкового фестивалю в Україні, декотрі книги видали спеціально для презентації на ньому. Юлія Орлова, співвласниця видавництва Vivat, навела список книг, знищених у палітурному цеху, — там 10 книжок для дорослих і 12 для дітей. 10 книжок залишаються у статусі «Немає інформації».

Письменник Валерій Пузік з гіркотою написав: «Моя книжка “Мисливці за щастям” згоріла у Харкові». Тираж книги також лежав у палітурному цеху, і тепер автор змушений відкласти презентацію на невизначений термін.

Утім що більше зусиль Росія докладає, то запекліший опір вона зустрічає. Григорій Щербань з Харківського Медіа Хабу, який на власній автівці допомагає евакуювати людей з Вовчанська й навколишніх сіл, зазначає, що 95 % тих, кого саджають в евакуаційні буси і хто залишає свої домівки серед пожеж і вибухів, розмовляють українською мовою — нескорений протест проти насильницьких спроб Росії нав'язати свою культуру й мову як інструменти підкорення.

Фото: Марія Авдєєва Попри обстріли, життя в місті триває

Щоденні атаки на місто означають, що Росія прагне знелюдити Харків. Коли закриваються підприємства, друкарні, великі супермаркети, жити стає набагато важче. Росіяни поєднують бомбардування з інформаційним впливом. Чутки про загрозу оточення й евакуації ширяться в соціальних мережах, їх підживлює російська дезінформація. Хоча масової евакуації поки що немає, напруга і стрес від постійних обстрілів даються взнаки і змушують харків’ян ухвалювати складні рішення: поїхати і знову стати переселенцем чи залишитися вдома і ризикувати життям.

Кожен вирішує це складне питання — залишатися чи виїжджати — індивідуально. Одні готові виїхати, якщо розпочнуться артилерійські обстріли, які Харків уже відчув на початку війни, інші планують залишатися, якщо не виникне прямої загрози окупації.

Фото: Марія Авдєєва Харківʼяни намагаються підтримувати нормальне життя

Хоч загроза постійна, харків'яни знаходять способи підтримувати нормальне життя й моральний дух. Організовують театральні вистави в підвалах й укриттях, готуються до останнього дзвоника в підземній школі, проводять літературні читання та щорічний Kharkiv Music Fest — «концерт між вибухами».

Незважаючи на всю відвагу та незламність, гуманітарна криза наростає і вимагає термінової міжнародної уваги. Харкову знову загрожує смертельна небезпека російського вторгнення, і він відчайдушно потребує посилення протиповітряної оборони й дозволу використовувати західну зброю, щоб запобігти перетворенню на ще одне українське місто-руїну.