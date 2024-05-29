Вночі ППО знищила 11 "шахедів" на Миколаївщині

У ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також вчора зранку, 28 травня, о 07:50 ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію. Внаслідок влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.
О 16:12 та о 18:02 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. на щастя, минулося без постраждалих.
- На Рівненщині через падіння уламків "шахеда" були знеструмлені населені пункти. Там на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту.
- Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Протиповітряний бій був у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях. ППО збила 13 із 14 безпілотників.