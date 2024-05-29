Вночі ППО знищила 11 "шахедів" на Миколаївщині

У ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також вчора зранку, 28 травня, о 07:50 ворог атакував м. Очаків Очаківської громади дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал, які не експлуатуються через безпекову ситуацію. Внаслідок влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.

О 16:12 та о 18:02 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. на щастя, минулося без постраждалих.