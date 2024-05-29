На Харківщині від обстрілів постраждала ферма, освітні заклади і гольф-клуб

На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж.

Всього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Харківщину із різних видів озброєння. Зокрема, КАБами та ракетою.Від обстрілів постраждала ферма, освітні заклади і гольф-клуб.

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