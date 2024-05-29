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На Харківщині від обстрілів постраждала ферма, освітні заклади і гольф-клуб

Через обстріли постраждав 40-річний чоловік. 

На Харківщині від обстрілів постраждала ферма, освітні заклади і гольф-клуб
Росіяни зруйнували на Харківщині фермерське господарство
Фото: Олександр Гололобов

Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Харківщину із різних видів озброєння. Зокрема, КАБами та ракетою.Від обстрілів постраждала ферма, освітні заклади і гольф-клуб.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Вчора о 16:57 у Харкові відбувся обстріл КАБом по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. 
  • Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч кв. метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. Без постраждалих.
  • Перед тим, о 16:40 у с. Мала Данилівка Харківського району внаслідок обстрілу 4 КАБ горів дах ферми. Пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік. 
  • О 22:33 у с. Руська Лозова Харківського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
  • Близько 16:20 у м. Ізюм внаслідок обстрілу підприємства ракетою Х-59 горіло побутове сміття на відкритій території. 
  • О 13:00 в с. Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 19 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу. 
  • Біля 13:29 в с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено 7 дачних будинків. 

Всього евакуювали 11 тисяч 253 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

  • На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами Сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу.
  • На Купʼянському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки та Невського.

На Харківщині через російські обстріли палає понад 2300 га лісів. Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж.

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