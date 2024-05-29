Вранці над Сумщиною сили ППО збили ракету

Сьогодні вранці, 29 травня над Сумською областю сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про таке повідомили у Сумській ОВА.

"У небі над Сумщиною Силами протиповітряної оборони області було знищено ворожу ракету Дякуємо нашим Захисникам неба", – йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки росіян уточнюються. Попередньо, без постраждалих.

Також у ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був із району Приморсько-Ахтарськ. Захисники збили 13 дронів