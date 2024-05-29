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​Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікополь із артилерії

​Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікополь із артилерії
Наслідки обстрілу Нікополя
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія протягом ночі двічі обстріляла Нікополь, що на Дніпропетровщині. Минулося без жертв.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту вдарили з десяток артснарядів", – написав Лисак у телеграмі.

Пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, лінія електропередач. 

Зайнялася суха трава. Пожежу рятувальники загасили. 

Вчора, 28 травня, протягом дня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область із артилерії і атакували безпілотниками. Люди не постраждали. Пошкоджені шість будинків, один із них горів.

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