Головне за вівторок, 28 травня: удар по Торецьку, бої на Покровському напрямку, артснаряди у межах чеської ініціативи

Сьогодні ввечері, 28 травня, російські війська атакували трьома авіабомбами Торецьк у Донецькій області. Росіяни поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“Унаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років”,- зазначили в прокуратурі.

Поранених шпиталізували, їм надається кваліфікована медична допомога. Остаточна кількість загиблих встановлюється. Ймовірно, армія РФ вдарила по Торецьку бомбами КАБ-250.

Надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 20.00 було відомо про вже 108 бойових зіткнень. На даний час бої ще тривають на 18 ділянках. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Куп’янському противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 травня – в новині.

Шестеро людей поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Олексієво-Дружківці. Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції.

Як повідомив начальник Донецької ОВФ Вадим Філашкін, легкі поранення отримала дитина. Вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню.

О 17.57 в Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок скиду авіабомби поранено 6 осіб, серед яких 4-річна дитина.

Внаслідок атаки зазнали поранень 30-річна матір та її син 4 років. Також травмовано 49-річну жінку та 3 чоловіків віком від 34 до 53 років. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, перелам ребер, садна й струс головного мозку. Їм оперативно надано медичну допомогу.

У селищі пошкоджено десятки домоволодінь, релігійну споруду й 4 автівки.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Бельгії розкритикував те, що США досі не визначили рівень представництва на Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Зеленський вважає, що відмова президента Джо Байдена від участі потішить Путіна.

"Ми знаємо, що Америка підтримує саміт. Але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Вважаю, що це не дуже сильне рішення. При всій повазі до кожної людини в Сполучених Штатах Америки, вони нам дуже допомагають, але зараз буде дуже просто: буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру і іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Неприсутність його – це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи", – сказав він.

У найближчі дні в Україну надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час неформальної зустрічі союзників України в Празі, повідомила "Європейська правда".

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – сказав Фіала.

За його словами, наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром поліпшать обороноздатність України".

Грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".

Парламент Грузії не врахував мотивованих зауважень Саломе Зурабішвілі. Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з Конституцією Грузії, тепер закон у триденний термін передається президентці Грузії, яка у 5-денний термін може підписати та опублікувати його. Якщо вона відмовиться від підписання, закон у 5-денний термін підпише та опублікує голова парламенту Шалва Папуашвілі.

Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки.

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", – йдеться у повідомленні агенції.

Заслужений журналіст України Олександр Мартиненко був гендиректором агентства «Інтерфакс-Україна» з 2003 року.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Олександра Мартиненка.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!