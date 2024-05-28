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Поліцейські евакуювали з Козачої Лопані 12 цивільних

Всіх евакуйованих доставили до більш безпечних місць.

Поліцейські евакуювали з Козачої Лопані 12 цивільних
Поліцейські евакуювали з Козачої Лопані 12 цивільних
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 28 травня, співробітники поліції евакуювали з Козачої Лопані у Харківській області 12 цивільних громадян.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Евакуювали цивільних мешканців поліцейські офіцери Дергачівської територіальної громади. 

Всіх евакуйованих доставили до більш безпечних місць, також їм надали необхідну допомогу.

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Поліцейські нагадали, що у разі потреби в евакуації з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів, треба звертатись на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

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