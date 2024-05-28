Поліцейські евакуювали з Козачої Лопані 12 цивільних

Сьогодні, 28 травня, співробітники поліції евакуювали з Козачої Лопані у Харківській області 12 цивільних громадян.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Евакуювали цивільних мешканців поліцейські офіцери Дергачівської територіальної громади.
Всіх евакуйованих доставили до більш безпечних місць, також їм надали необхідну допомогу.
Поліцейські нагадали, що у разі потреби в евакуації з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів, треба звертатись на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.
- На території Куп’янської громади залишається понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації.
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Станом на 20 травня із трьох районів Харківської області вже евакуювали 10 573 людей. Йдеться про евакуацію із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
- 24 травня повідомлялося, що з чотирьох районів Харківщини примусово евакуюють понад 100 дітей-сиріт. Спочатку їх планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.