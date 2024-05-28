Від початку доби окупанти скинули на Вовчанськ шість КАБів, – Генштаб

Від початку доби на фронті кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Українські воїни завдають втрат загарбникам та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас, російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами. Шість бомб скинув ворог на це місто від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. 10 ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.

На Лиманському напрямку українські оборонці присікли вісім з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу. Втрат позицій не допущено. Поблизу населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ. 14 боєзіткнень Сили оборони відбили, шість ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу. По Євгенівці ворог вдарив двома КАБами, а по Новоселівці Першій, окрім двох КАБів, наніс удар ще й некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Єлизаветівку агресор скинув чотири КАБи, на Євгенівку три. На даному напрямку від початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Одне ще триває неподалік Водяного.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Три атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили, одна ще продовжується. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, вже сім спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок зазнали невдачі. Одне бойове зіткнення ще триває.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.