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Умєров: Росія готується залучити на війну в Україні ще 200-300 тисяч осіб

Зараз ворог утримує в Україні і біля кордонів близько 500 тисяч солдатів.

Умєров: Росія готується залучити на війну в Україні ще 200-300 тисяч осіб
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Росія утримує близько 500 000 військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Reutrers.

Водночас країна-агресор готується збільшити цю чисельність армії ще на 200 000-300 000 осіб.

Тому для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців.

Умєров повідомив, що вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.

  • Застосунок Резерв+, який запрацював із 18 травня, уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
  • У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
  • Тим часом прикордонники не враховують "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.
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