Умєров: Росія готується залучити на війну в Україні ще 200-300 тисяч осіб

Зараз ворог утримує в Україні і біля кордонів близько 500 тисяч солдатів.

Росія утримує близько 500 000 військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Reutrers.

Водночас країна-агресор готується збільшити цю чисельність армії ще на 200 000-300 000 осіб.

Тому для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців.

Умєров повідомив, що вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.