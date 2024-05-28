Умєров: Росія готується залучити на війну в Україні ще 200-300 тисяч осіб

Росія утримує близько 500 000 військовослужбовців в Україні та поблизу її кордонів.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Reutrers.
Водночас країна-агресор готується збільшити цю чисельність армії ще на 200 000-300 000 осіб.
Тому для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців.
Умєров повідомив, що вже 1,2 млн громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.
- Застосунок Резерв+, який запрацював із 18 травня, уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
- У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
- Тим часом прикордонники не враховують "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.