Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, повідомляє “Українська правда”.
Натомість прикордонники перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.
"Це – виключно для оновлення своїх даних (застосунок "Резерв+" - ред.), і виключно для громадян, бо на кордоні наші співробітники не беруть до уваги цей додаток. Ми перевіряємо виключно паперовий документ – військово-обліковий документ з відповідними відмітками у тих осіб, у кого ми зараз додатково почали перевіряти наявність цього документу", – сказав Демченко.
Він тако нагадав, що з березня 2024 року між Держприкордонслужбою та Міноборони налагоджена інформаційна взаємодія на рівні баз даних.
"Це фактично бази даних нашого відомства і системи "Оберіг", де за необхідності, як додатковий інструмент, прикордонники можуть його використати, щоб перевірити, чи не використовує людина підробні документи, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", – зазначив офіцер.
Речник ДПСУ також наголосив, що на даний момент змін до постанови уряду №57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України ще внесено не було. Можна очікувати, що вони з’являться там найближчим часом, щоб унормувати всі моменти законодавства, у зв’язку з удосконаленням процесу обліку та мобілізації.
Коли ж буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати за документ, якщо це буде прописано в правилах перетину державного кордону.
- Зі свобого боку, “Судово-юридична газета” раніше писала, що Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+. Таким чином наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.
- Раніше заступниця голови Міноборони Катерина Чорногоренко повідомила, що розробка застосунку "Резерв+" обійшлася у 3,4 млн гривень. Фінансували її за кошти благодійного фонду.
- 18 травня Міноборони запустило застосунок "Резерв+", за допомогою якого військовозобов’язані віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані – фактичне місце проживання, номер телефону та e-mail.У перші дні після запуску застосунок зазнав критики через проблему з авторизацією через BankID та недоступність у закордонних App Store і Play Market. Також у ньому найшли сліди коду державного застосунку для учнів – "Мрія".21 травня Міноборони повідомило, що за три дні зареєструвалося 1 млн людей, свої дані оновили – 700 000. Крім України найбільше реєстрацій фіксують у Польщі, Німеччині та Канаді.Міноборони наразі готує оновлення "Резерв+". Це – направлення на ВЛК і електронний військово-обліковий документ.