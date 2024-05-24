З’явилось відео знищення російського ЗРК С-400 під Донецьком ракетами ATACMS. Його опублікував присвячений артилерії Телеграм-канал Дивізіон-“ТІВАЗ”.

Раніше військовий портал Defense Express повідомив, що у мережі з'явилось фото з результатом успішної роботи українських ракетників, які уразили доволі дорогу та важливу ціль - зенітний ракетний комплекс С-400.

Місце подій задекларовано, як район Моспіне у Донецькій області, точніше невеликий польовий аеродром часів ДОСААФ. А на фото та відео дійсно зафіксовано ураження машин цього ЗРК та двигун ракети ATACMS.

За попередньою інформацією, знищено дві пускових установки, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління - знищено. Втрати у живій силі невідомі. Удар був завданий 22 травня.

Видання звертає увагу, що Моспіно заходиться не у надто глибокому тилу – у 40 км від лінії фронту. І на такій дальності ЗРК був у зоні удару не те що ATACMS, а й GMLRS з дальністю знищення цілей до 80 км, з логічним відступом від переднього краю.

Водночас ворог чомусь наблизив С-400 саме на таку дальність. Або відчуваючи себе у безпеці, або маючи потребу закрити прогалину у ППО саме на цій ділянці, або намагаючись використати свій ЗРК, для далекобійних ударів. Але у будь-якому випадку для рашистів все завершилось цілком закономірно.