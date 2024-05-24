Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Росія масовано атакувала Харків та область. Є загиблі і поранені, пошкоджено підприємства (оновлено)
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
ГоловнаСуспільствоВійна

З’явилось відео знищення російського ЗРК С-400 під Донецьком ракетами ATACMS

Удар завдали 22 травня біля міста Моспіне Донецької області.

З’явилось відео знищення російського ЗРК С-400 під Донецьком ракетами ATACMS
Фото: соцмережі

З’явилось відео знищення російського ЗРК С-400 під Донецьком ракетами ATACMS. Його опублікував присвячений артилерії Телеграм-канал Дивізіон-“ТІВАЗ”.

Раніше військовий портал Defense Express повідомив, що у мережі з'явилось фото з результатом успішної роботи українських ракетників, які уразили доволі дорогу та важливу ціль - зенітний ракетний комплекс С-400.

Місце подій задекларовано, як район Моспіне у Донецькій області, точніше невеликий польовий аеродром часів ДОСААФ. А на фото та відео дійсно зафіксовано ураження машин цього ЗРК та двигун ракети ATACMS.

За попередньою інформацією, знищено дві пускових установки, ще одну пошкоджено, РЛС 96Л6 та пункт управління - знищено. Втрати у живій силі невідомі. Удар був завданий 22 травня.

Видання звертає увагу, що Моспіно заходиться не у надто глибокому тилу – у 40 км від лінії фронту. І на такій дальності ЗРК був у зоні удару не те що ATACMS, а й GMLRS з дальністю знищення цілей до 80 км, з логічним відступом від переднього краю.

Водночас ворог чомусь наблизив С-400 саме на таку дальність. Або відчуваючи себе у безпеці, або маючи потребу закрити прогалину у ППО саме на цій ділянці, або намагаючись використати свій ЗРК, для далекобійних ударів. Але у будь-якому випадку для рашистів все завершилось цілком закономірно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies