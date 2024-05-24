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Головне за ніч та ранок п'ятниці, 24 травня: 113 боєзіткнень, обстріли Харківщини, вибухи в Алушті

Нічна повітряна атака, 113 бойових зіткнень, 55 відбитих штурмів на Куп'янському та Покровському напрямках,втрати окупантів, ворожі обстріли, відкриття мосту-хвилі в Києві.

Головне за ніч та ранок п'ятниці, 24 травня: 113 боєзіткнень, обстріли Харківщини, вибухи в Алушті
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Упродовж доби відбулося 113 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, здійснила 57 авіаударів із 97 КАБами, понад 990 ударів безпілотниками-камікадзе, понад 4000 обстрілів (147 – із реактивних систем залпового вогню). Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку було 27 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Покровському напрямку захисники відбили 28 атак у районі населених пунктів Євгенівна, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Новолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи.

На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де росіяни 16 разів намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники ліквідували ще 1240 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 498 940 чоловік особового складу та 356 літаків.

Про інші втрати ворога – в новині.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу 9 людей загинули і 44 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Докладніше – в новині.

Партизанський рух "Атеш" на своїй сторінці у Telegram розкрив подробиці вибухів, які лунали у Криму ввечері у четвер.

Як стверджують проукраїнські агенти, в Алушті Сили оборони поцілили у вузол зв'язку росіян на території військової частини номер 28735. Це колишня українська частина, яку тепер використовує ворог. Унаслідок атаки завдано значних пошкоджень обладнанню та ліквідовано чимало особового складу. Вірогідно, було також знищено пункт керування.

Станом на 3:20 за київським часом Сили оборони атаку на військові об'єкти в Криму не коментували.

У Києві відкрили новий пішохідний міст, який з'єднує Оболонську набережну з островом "Оболонський".

Відео з нового мосту опублікував мер міста Віталій Кличко. Міст веде до рекреаційної зони острів "Оболонський". "Тут зелень, зона відпочинку і психологічного відновлення", – сказав Кличко, додавши, що міст зводили коштом іноземних та українських меценатів.

Бразилія та Китай закликають провести "міжнародну мирну конференцію", яка була б визнана і Україною, і Росією, для обговорення "врегулювання кризи".

Як пише Bloomberg, такі формулювання узгодили у Пекіні під час зустрічі міністр закордонних справ КНР Ван Ї та головний радник президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморім. Дружні до Росії країни, які входять у БРІКС, хочуть, щоб цей захід відбувся "у відповідний час за рівної участі всіх сторін", а на порядку денному було обговорення "усіх мирних планів".

Китай та Бразилія також "закликають розширити програму гуманітарної допомоги" та "застерігають від застосування у конфлікті зброї масового знищення".

Слова "війна" у матеріалах, оприлюднених за підсумками перемовин, не вживається.

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