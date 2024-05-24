У одному із ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний

У одному із територіальних центрів комплектування (ТЦК) Закарпатської області помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби.

Про це інформує Закарпатський ОТЦК та СП.

"Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловікові надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які по приїзду констатували смерть.

За даним фактом смерті призначено службову перевірку.

У Закарпатському ОТЦК та СП додали, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради.

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", – прокоментували у структурі.