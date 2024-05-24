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У одному із ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний

ВЛК визнала чоловіка придатним до служби.

У одному із ТЦК Закарпаття помер військовозобов'язаний
Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

У одному із територіальних центрів комплектування (ТЦК) Закарпатської області помер військовозобов'язаний, якого ВЛК визнала придатним до служби.

Про це інформує Закарпатський ОТЦК та СП. 

"Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловікові надали домедичну допомогу та викликали бригаду «швидкої», які  по приїзду констатували смерть.

За даним фактом смерті призначено службову перевірку.

У Закарпатському ОТЦК та СП додали, що до складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної  та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. 

"На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", – прокоментували у структурі. 

  • У квітні у Закарпатській області по дорозі у навчальний центр помер військовозобов’язаний. У чоловіка стався епілептичний напад. Згодом уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що чоловіка визнали придатним.
  • Від 18 травня, чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, почнуть викликати до ТЦК та СП, щоб вони повторно пройшли військово-лікарську комісію. Це пов’язано зі скасуванням статусу «обмежено придатний», а також змінами, які Міністерство оборони внесло до 402 наказу, за яким визначали, хто придатний до служби, а хто ні. Що саме змінилося і як тепер відбуватиметься повторний огляд, у матеріалі LB.ua.

 

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