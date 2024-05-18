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Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме

Відсьогодні, 18 травня, чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, почнуть викликати до ТЦК та СП, щоб вони повторно пройшли військово-лікарську комісію. Це пов’язано зі скасуванням статусу «обмежено придатний», а також змінами, які Міністерство оборони внесло до 402 наказу, за яким визначали, хто придатний до служби, а хто ні.

За оновленими правилами проходитимуть медогляд і військовозобов’язані, які ще не мають висновку ВЛК.

Пояснюємо, що саме змінилося і як тепер відбуватиметься повторний огляд.

Фото: Армія.Inform

Що змінилося

Ухваленим рішенням Міноборони скасувало статус «обмежено придатний». Тепер медкомісія даватиме два висновки після перевірки — придатний або непридатний. 

Придатний поділяється на:

  • повністю придатний;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;
  • придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);
  • придатний для виконання специфічних завдань.

Друге формально і замінить статус обмежено придатного. Таку людину можуть мобілізувати, якщо її потребуватимуть відповідні частини чи заклади. 

«Введення цієї проміжної категорії — правильний крок. Бо інакше довелося б зіткнутися з тим, що або звільниш велику кількість людей, які потенційно можуть виконувати частину військової роботи, або ж купа людей, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям, стануть придатними», — пояснила в коментарі LB.ua Любов Галан, правозахисниця, очільниця Громадської організації «Принцип».

Любов Галан
Фото: facebook/Принцип
Любов Галан

Для непридатності будуть такі варіанти:

  • тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;
  • непридатний з переоглядом через 6–12 місяців;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Головне, що змінилося — з таблиці, якою керується ВЛК, зникло визначення «придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально». Тобто придатність є придатність, без подвійного трактування.

«Раніше були набори діагнозів, де обмежену придатність індивідуально встановлював лікар. Це означало, що сьогодні у вашого лікаря один настрій і такий висновок, а завтра — інший. І це також був такий корупційний фактор або фактор для зловживання. Через це люди з однаковими діагнозами отримували різні висновки», — пояснює Любов Галан. 

З важливих змін вона також виокремлює дистанційну ВЛК для тих, хто лікується за кордоном. Так збережуться виплати людини, поки вона безперервно на лікуванні.

Українські військові прибувають на лікування до Польщі
Фото: EPA/UPG
Українські військові прибувають на лікування до Польщі

Що з переліком хвороб

Ще до того, як з'явилася нова версія наказу, зміни статусу «обмежено придатний» сприйняли неоднозначно. Мовляв, так хоч у тих, кого здоров’я підводить, була нагода не потрапляти в окопи, а тепер ти або придатний, або непридатний, іншого не дано. При тому непридатність за будь-якої форми епілепсії, згідно зі старим Розкладом хвороб, не допомогла уникнути трагічних випадків у військових частинах.

Утім нова редакція документа допускає три рівні тяжкості хвороби, коли за найскладнішого людина непридатна і її знімають з обліку, середній ступінь дає можливість служити у військовій частині і т. д., а найлегший означає придатність.

«Важливо розуміти, що для тих військовослужбовців, які мали незначні порушення функцій організму, цей оновлений розклад хвороб став жорсткішим. Раніше з певними діагнозами можна було отримати непридатність, а зараз ні. Наприклад, військові з ішемічною хворобою серця, із серцевою недостатністю першої стадії були обмежено придатними, тепер повністю придатні. Також грижі з помірними або незначними порушеннями функцій — це придатність до служби», — пояснює очільниця «Принципу».

Новий Розклад хвороб розширений — містить 86 статей, тоді як попередній мав 78. Збільшили документ, додавши до окремих блоків хвороб статті «Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб, хірургічного лікування» і тимчасову непридатність у зв’язку з ними.

Загалом список хвороб оновили згідно зі світовою практикою.

Оксана Сухорукова
Фото: Макс Требухов
Оксана Сухорукова

«Захворювання прив’язані до МКХ-10, і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан важкий, середній і легкий за цією групою захворювань. Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів», — пояснювала в інтерв'ю ZN.ua Оксана Сухорукова, директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони, який і розробляв новий документ.

Наприклад, першу статтю зі списком паразитарних й інфекційних хвороб поповнили новими позиціями, серед яких і коронавірусна хвороба. Якщо перелічені хвороби або їхні наслідки не надаються до лікування або складно надаються, таку людину можуть визнати непридатною.

У новому переліку вже немає поняття «вегетосудинна дистонія», бо такого діагнозу не існує в міжнародній медицині, а в українську він перекочував з радянської. Натомість розлади вегетативної нервової системи розписали за міжнародним класифікатором (Стаття 83).

Деякі статті з хворобами розширили — про приглухуватість, деформацію кінцівок, недостатній фізичний розвиток. Окремою статтею винесли бронхіальну астму: тяжкий перебіг хвороби визначають як підставу для непридатності; середній — придатність для служби у військовій частині і т. д.; легкий — повну придатність.

Подекуди вимоги до стану здоров’я послабили. Наприклад, люди з онкологією у стані ремісії раніше були обмежено придатними, тепер же їх вважають повністю придатними. Гіпертонічна хвороба ІІ стадії тепер у придатності до служби у військових частинах і т. д. Хвороби порожнини рота: раніше відсутність шести зубів робила людину непридатною, тепер уся категорія цього виду захворювань придатна. Або ж глаукома: досі її вважали підставою для непридатності, а тепер є варіанти придатності.

Поранений військовий у прифронтовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська обл, 09 травня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Поранений військовий у прифронтовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська обл, 09 травня 2022 р.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, звели до тимчасової непридатності з потребою в лікуванні.

Щодо туберкульозу — якщо людина пройшла лікування, вона або придатна повністю, або придатна для служби у військовій частині і т. д. Раніше рішенням була лише обмежена придатність.

А в певних моментах навпаки — де по-старому помірні порушення через хвороби вважали за обмежену придатність, тепер людина з таким діагнозом буде непридатною.

«Наприклад, порушення серцевого ритму, серцева недостатність першої стадії — тепер ці люди будуть служити тільки в тилових частинах, а раніше вони були придатними», — додає Любов Галан.

Важливо, що новим наказом нарешті дозволили людям з ампутаціями, незалежно від висоти, списатися з обліку. Раніше це означало обмежену придатність. По-новому це буде непридатність у таких випадках: «двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки; одностороння ампутаційна кукса верхньої та/або нижньої кінцівки на будь-якому рівні".

Розширені умови можна знайти в додатках до наказів — там вимоги до здоров'я для служби в різних видах військ.

Військовослужбовець ЗСУ Віталій (на прізвисько Купол) у 2022 році отримав бойове поранення та втратив праву ногу. Після року реабілітації він повернувся до армії на протезованій нозі та приєднався, а згодом очолив взвод аеророзвідки, Запорізький напрямок, 15 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Військовослужбовець ЗСУ Віталій (на прізвисько Купол) у 2022 році отримав бойове поранення та втратив праву ногу. Після року реабілітації він повернувся до армії на протезованій нозі та приєднався, а згодом очолив взвод аеророзвідки, Запорізький напрямок, 15 лютого 2024 року

Скільки є часу, щоб повторно пройти ВЛК

На це дають дев’ять місяців — до 4 лютого 2025 року всі, хто мав статус «обмежено придатний», повинні оновити дані.

Направлення на ВЛК військовозобов'язані мають взяти в ТЦК та СП, зауважують у департаменті Міноборони.

Як зазначили юристи в коментарі ВВС Україна, у новому наказі чітко прописано, скільки мають тривати медичні огляди — щонайдовше 14 днів. А рішення комісії повинні видати людині на руки під підпис.

Термін дії рішення ВЛК — п'ять років у мирні часи й рік у воєнний.

Якщо людина отримала статус непридатної та її виключають з обліку, це рішення має затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Тобто потрібні два висновки.

Крім того, медичні записи дублюватимуть в електронні реєстри охорони здоров'я. Тому пацієнтам важливо слідкувати, щоб електронні відомості збігалися з тим, що написано в них на папері. Зробити це можна, наприклад, у кабінеті системи Helsi.

Чи змінить щось суттєво скасування обмеженої придатності

Очільниця «Принципу» каже, що важко оцінити зміни позитивно або негативно.

«Для нас питання обмежено придатних було кадровим — тобто знаходження для них тилових посад. Саме по собі скасування обмеженої придатності революції не зробить», — пояснює Любов Галан.

У «Принципі» більше чекають на системну реформу військово-лікарської експертизи, яка вже має дати більш значні результати.

«Тут має вирішитися питання і медичне, і кадрове. Бо ми маємо конкретно розуміти, хто до яких функцій і яких посад має бути придатним. Адже бойові дії тривають, кількість людей, придатних до служби в тилу, збільшується. І ти для таких людей маєш знайти у своїй військовій частині посаду. А якщо в тебе немає цієї посади, куди ти будеш переводити людину? Переводи дуже ускладнені. І саме ця проблема залишається. Її потрібно вирішувати кадрово, тобто налагодити механізм для переводу, пошуку вакансій, а не просто скасування категорії», — додала правозахисниця.

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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