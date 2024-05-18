Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме

Пояснюємо, що саме змінилося і як тепер відбуватиметься повторний огляд.

За оновленими правилами проходитимуть медогляд і військовозобов’язані, які ще не мають висновку ВЛК.

Відсьогодні, 18 травня, чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними, почнуть викликати до ТЦК та СП, щоб вони повторно пройшли військово-лікарську комісію. Це пов’язано зі скасуванням статусу «обмежено придатний», а також змінами, які Міністерство оборони внесло до 402 наказу, за яким визначали, хто придатний до служби, а хто ні.

Фото: Армія.Inform

Що змінилося

Ухваленим рішенням Міноборони скасувало статус «обмежено придатний». Тепер медкомісія даватиме два висновки після перевірки — придатний або непридатний.

Придатний поділяється на:

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатний для виконання специфічних завдань.

Друге формально і замінить статус обмежено придатного. Таку людину можуть мобілізувати, якщо її потребуватимуть відповідні частини чи заклади.

«Введення цієї проміжної категорії — правильний крок. Бо інакше довелося б зіткнутися з тим, що або звільниш велику кількість людей, які потенційно можуть виконувати частину військової роботи, або ж купа людей, які дійсно мають проблеми зі здоров'ям, стануть придатними», — пояснила в коментарі LB.ua Любов Галан, правозахисниця, очільниця Громадської організації «Принцип».

Фото: facebook/Принцип Любов Галан

Для непридатності будуть такі варіанти:

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6–12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Головне, що змінилося — з таблиці, якою керується ВЛК, зникло визначення «придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально». Тобто придатність є придатність, без подвійного трактування.

«Раніше були набори діагнозів, де обмежену придатність індивідуально встановлював лікар. Це означало, що сьогодні у вашого лікаря один настрій і такий висновок, а завтра — інший. І це також був такий корупційний фактор або фактор для зловживання. Через це люди з однаковими діагнозами отримували різні висновки», — пояснює Любов Галан.

З важливих змін вона також виокремлює дистанційну ВЛК для тих, хто лікується за кордоном. Так збережуться виплати людини, поки вона безперервно на лікуванні.

Фото: EPA/UPG Українські військові прибувають на лікування до Польщі

Що з переліком хвороб

Ще до того, як з'явилася нова версія наказу, зміни статусу «обмежено придатний» сприйняли неоднозначно. Мовляв, так хоч у тих, кого здоров’я підводить, була нагода не потрапляти в окопи, а тепер ти або придатний, або непридатний, іншого не дано. При тому непридатність за будь-якої форми епілепсії, згідно зі старим Розкладом хвороб, не допомогла уникнути трагічних випадків у військових частинах.

Утім нова редакція документа допускає три рівні тяжкості хвороби, коли за найскладнішого людина непридатна і її знімають з обліку, середній ступінь дає можливість служити у військовій частині і т. д., а найлегший означає придатність.

«Важливо розуміти, що для тих військовослужбовців, які мали незначні порушення функцій організму, цей оновлений розклад хвороб став жорсткішим. Раніше з певними діагнозами можна було отримати непридатність, а зараз ні. Наприклад, військові з ішемічною хворобою серця, із серцевою недостатністю першої стадії були обмежено придатними, тепер повністю придатні. Також грижі з помірними або незначними порушеннями функцій — це придатність до служби», — пояснює очільниця «Принципу».

Новий Розклад хвороб розширений — містить 86 статей, тоді як попередній мав 78. Збільшили документ, додавши до окремих блоків хвороб статті «Стани після перенесених гострих, загострення хронічних хвороб, хірургічного лікування» і тимчасову непридатність у зв’язку з ними.

Загалом список хвороб оновили згідно зі світовою практикою.

Фото: Макс Требухов Оксана Сухорукова

«Захворювання прив’язані до МКХ-10, і описані критерії, коли людина є непридатною або придатною, тобто коли стан важкий, середній і легкий за цією групою захворювань. Оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів», — пояснювала в інтерв'ю ZN.ua Оксана Сухорукова, директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони, який і розробляв новий документ.

Наприклад, першу статтю зі списком паразитарних й інфекційних хвороб поповнили новими позиціями, серед яких і коронавірусна хвороба. Якщо перелічені хвороби або їхні наслідки не надаються до лікування або складно надаються, таку людину можуть визнати непридатною.

У новому переліку вже немає поняття «вегетосудинна дистонія», бо такого діагнозу не існує в міжнародній медицині, а в українську він перекочував з радянської. Натомість розлади вегетативної нервової системи розписали за міжнародним класифікатором (Стаття 83).

Деякі статті з хворобами розширили — про приглухуватість, деформацію кінцівок, недостатній фізичний розвиток. Окремою статтею винесли бронхіальну астму: тяжкий перебіг хвороби визначають як підставу для непридатності; середній — придатність для служби у військовій частині і т. д.; легкий — повну придатність.

Подекуди вимоги до стану здоров’я послабили. Наприклад, люди з онкологією у стані ремісії раніше були обмежено придатними, тепер же їх вважають повністю придатними. Гіпертонічна хвороба ІІ стадії тепер у придатності до служби у військових частинах і т. д. Хвороби порожнини рота: раніше відсутність шести зубів робила людину непридатною, тепер уся категорія цього виду захворювань придатна. Або ж глаукома: досі її вважали підставою для непридатності, а тепер є варіанти придатності.

Фото: EPA/UPG Поранений військовий у прифронтовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська обл, 09 травня 2022 р.

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, звели до тимчасової непридатності з потребою в лікуванні.

Щодо туберкульозу — якщо людина пройшла лікування, вона або придатна повністю, або придатна для служби у військовій частині і т. д. Раніше рішенням була лише обмежена придатність.

А в певних моментах навпаки — де по-старому помірні порушення через хвороби вважали за обмежену придатність, тепер людина з таким діагнозом буде непридатною.

«Наприклад, порушення серцевого ритму, серцева недостатність першої стадії — тепер ці люди будуть служити тільки в тилових частинах, а раніше вони були придатними», — додає Любов Галан.

Важливо, що новим наказом нарешті дозволили людям з ампутаціями, незалежно від висоти, списатися з обліку. Раніше це означало обмежену придатність. По-новому це буде непридатність у таких випадках: «двосторонні ампутаційні кукси верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні; одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки; одностороння ампутаційна кукса верхньої та/або нижньої кінцівки на будь-якому рівні".

Розширені умови можна знайти в додатках до наказів — там вимоги до здоров'я для служби в різних видах військ.

Фото: EPA/UPG Військовослужбовець ЗСУ Віталій (на прізвисько Купол) у 2022 році отримав бойове поранення та втратив праву ногу. Після року реабілітації він повернувся до армії на протезованій нозі та приєднався, а згодом очолив взвод аеророзвідки, Запорізький напрямок, 15 лютого 2024 року

Скільки є часу, щоб повторно пройти ВЛК

На це дають дев’ять місяців — до 4 лютого 2025 року всі, хто мав статус «обмежено придатний», повинні оновити дані.

Направлення на ВЛК військовозобов'язані мають взяти в ТЦК та СП, зауважують у департаменті Міноборони.

Як зазначили юристи в коментарі ВВС Україна, у новому наказі чітко прописано, скільки мають тривати медичні огляди — щонайдовше 14 днів. А рішення комісії повинні видати людині на руки під підпис.

Термін дії рішення ВЛК — п'ять років у мирні часи й рік у воєнний.

Якщо людина отримала статус непридатної та її виключають з обліку, це рішення має затвердити ще одна ВЛК, вища за статусом. Тобто потрібні два висновки.

Крім того, медичні записи дублюватимуть в електронні реєстри охорони здоров'я. Тому пацієнтам важливо слідкувати, щоб електронні відомості збігалися з тим, що написано в них на папері. Зробити це можна, наприклад, у кабінеті системи Helsi.

Чи змінить щось суттєво скасування обмеженої придатності

Очільниця «Принципу» каже, що важко оцінити зміни позитивно або негативно.

«Для нас питання обмежено придатних було кадровим — тобто знаходження для них тилових посад. Саме по собі скасування обмеженої придатності революції не зробить», — пояснює Любов Галан.

У «Принципі» більше чекають на системну реформу військово-лікарської експертизи, яка вже має дати більш значні результати.

«Тут має вирішитися питання і медичне, і кадрове. Бо ми маємо конкретно розуміти, хто до яких функцій і яких посад має бути придатним. Адже бойові дії тривають, кількість людей, придатних до служби в тилу, збільшується. І ти для таких людей маєш знайти у своїй військовій частині посаду. А якщо в тебе немає цієї посади, куди ти будеш переводити людину? Переводи дуже ускладнені. І саме ця проблема залишається. Її потрібно вирішувати кадрово, тобто налагодити механізм для переводу, пошуку вакансій, а не просто скасування категорії», — додала правозахисниця.