Українські захисники відбили російський штурм Часового Яру на Донеччині.
Про це у вечірньому відеозверненні 18 травня сказав Президент України Володимир Зеленський.
Бійці змогли знищити чимало одиниць ворожої техніки.
"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що кожен воїн також "зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку".
"Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - додав Зеленський.
- Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидав на місто авіабомби.
- У квітні ворог намагався обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і почав сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що ворожа армія не змогла захопити Часів Яр на Донеччині до умовного "дедлайну" — 9 травня, а нових дедлайнів у окупантів немає. Наразі ворог пробує прорвати оборону ЗСУ для виходу на на рубіж каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб обійти з флангів Часів Яр.