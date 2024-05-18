Глава держави підкреслив, що кожен воїн також "зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку".

Українські захисники відбили російський штурм Часового Яру на Донеччині.

Про це у вечірньому відеозверненні 18 травня сказав Президент України Володимир Зеленський.

Бійці змогли знищити чимало одиниць ворожої техніки.

"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що кожен воїн також "зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку".

"Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", - додав Зеленський.