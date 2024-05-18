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Поліція затримала нападника на працівника військкомату у Синельниковому на Дніпропетровщині

За інформацією правоохоронців, 48-річний чоловік, коли у нього перевіряли документи, був у стані алкогольного сп’яніння.

Поліція затримала нападника на працівника військкомату у Синельниковому на Дніпропетровщині
Ніж, із яким чоловік напав на працівника ТЦК у Синельниковому

За замах на вбивство військовослужбовця у Синельниковому правоохоронці затримали 48-річного чоловіка.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Під час перевірки документів підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"18 травня близько 8.30 на одній із вулиць м.Синельникове військовослужбовець зупинив 48-річного чоловіка для перевірки документів. Для вручення повістки чоловіку було запропонована сісти до службового автомобіля. Під час бесіди підозрюваний несподівано дістав ніж та вдарив ним військовослужбовця", - розповіли подробиці інциденту правоохоронці.

Затримання нападника на працівника військкомату у Синельниковому на Дніпропетровщині
Затримання нападника на працівника військкомату у Синельниковому на Дніпропетровщині

Нападнику нині повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (умисне  вбивство) КК України.  Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

  • Сухопутні війська ЗСУ, коментуючи напад на співробітника військкомату, заявили, що особовий склад ТЦК та СП, включно з ротами охорони – це переважно військовослужбовці, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Тому командування закликало поважати бійців, які нині працюють у військкоматах.
  • 18 травня стало відомо, що у Дніпрі молодики напали на військового медика і застосували проти нього балончик та розбили обличчя. Нападники вважали, що він із ТЦК.
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