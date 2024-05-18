Поліція затримала нападника на працівника військкомату у Синельниковому на Дніпропетровщині

За замах на вбивство військовослужбовця у Синельниковому правоохоронці затримали 48-річного чоловіка.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Під час перевірки документів підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.
"18 травня близько 8.30 на одній із вулиць м.Синельникове військовослужбовець зупинив 48-річного чоловіка для перевірки документів. Для вручення повістки чоловіку було запропонована сісти до службового автомобіля. Під час бесіди підозрюваний несподівано дістав ніж та вдарив ним військовослужбовця", - розповіли подробиці інциденту правоохоронці.
Нападнику нині повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
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