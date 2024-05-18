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Генштаб ЗСУ: Найвища напруга бойових дій - на Покровському напрямку

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський.

Генштаб ЗСУ: Найвища напруга бойових дій - на Покровському напрямку
Українська авіація
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 16.00 18 травня.

За даними командування, ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати українські позиції. Українські захисники завдають ворогу значних втрат та на деяких ділянках проводять штурмові дії. Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку росіяни за підтримки авіації атакували у районах Липців та північно-західніше Зеленого, триває бій у районі Вовчанська. На даний час загальна кількість бойових зіткнень на цьому напрямку сягнула 10, при цьому російські окупанти намагалися покращити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи у свою чергу – двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби.

На Куп’янському противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема в районі населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Лиманському кількість бойових зіткнень зросло до п’яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.

На Сіверському напрямку, що в Донецькій області, зафіксували ворожий авіаудар із застосуванням КАБу завдано по Білогорівці. 

Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора досягла 10.  Новими напрямками штурмових дій противника удень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напруга бойових дій 18 травня найвища: тут наші воїни відбили 18 ворожих штурмів. Найзапекліше біля Новоолександрівки. Напрямком атак окупантів стало також Невельське.

На Курахівському ворог дев’ять разів намагався прорвати рубежі нашої оборони, зокрема в районі Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.

Двічі противник намагався атакувати в районі Старомайорського на Времівському напрямку, зазнав втрат та відступив. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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