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Зло геноциду не змінило своєї сутності і пішло проти України, почавши з Криму, — Зеленський

Режим так і не був засуджений.

Зло геноциду не змінило своєї сутності і пішло проти України, почавши з Криму, — Зеленський
Фото: Володимир Зеленський, соцмережі

Президент Володимир Зеленський у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу виступив зі зверненням.

Текст звернення глава держави опублікував у соцмережі.

"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих — усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих — щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації", — ідеться у зверненні президента.

Зеленський додає, що попри те, що люди через десятки років повернулися додому із заслання, злочинець не був покараний і режим не був засуджений.

"Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло — зло геноциду — оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму", — продовжив глава держави.

"Наш спільний історичний обовʼязок — відповісти на удари росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року", — наголосив Зеленський.

Також президент додав, що захищаючи зараз Україну, народ і правду про те, що сталося, "ми вшановуємо памʼять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності — силу для наших наступних поколінь".

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