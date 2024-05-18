За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби російські окупанти вдарили по Запорізькій області 452 рази, під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, 200 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Росіяни здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за по Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному.

234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.