"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
​Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС
​Замах на Фіцо як початок масштабної гібридної атаки Росії на ЄС
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Мирні жителі не постраждали.

За добу окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти вдарили по Запорізькій області 452 рази, під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, 200 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Росіяни здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за по Малій Токмачці, Новоданилівці та Роботиному. 

234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies