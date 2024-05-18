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Сервісні центри МВС не вимагатимуть з чоловіків військовий квиток

У відомстві заперечують інформацію про зміни в роботі з 18 травня.

Сервісні центри МВС не вимагатимуть з чоловіків військовий квиток

Набуття 18 травня чинності законом про мобілізацію не змінює роботу відомств, які займаються заміною та оформленням водійських посвідчень і автомобільних техпаспортів. Така заява оприлюднена на сайті Головного серісного центру Міністерстві внутрішніх справ.

Відомство заперечує інформацію про те, що у чоловіків призивного віку з 18 травня вимагатимуть пред'явлення військово-облікового документа. Усі послуги надаватимуть і без оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи через електронний кабінет. 

Як і раніше, для заміни посвідчення водія потрібен паспорт, ідентифікаційний код та старі права. Для переєстрації авто теж достатньо трьох документів - довіреність на особу можна надавати за потреби. А договори купівлі-продажу транспорту узагалі можна оформлювати через Дію.

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