Окупанти обстріляли 10 громад Сумщини

Сьогодні, 17 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 183 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів, АГС, СПГ та за допомогою БпЛА.

Також з АГС, мінометів та артилерії росіяни обстріляли Великописарівську громаду.

Середино-Будську громаду росіяни атакували з мінометів, артилерії та безпілотниками.

Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами-камікадзе та мінометами, а Шалигинську - зі стрілецької зброї.

По Миропільській громаді окупанти випустили ракети з авіації та атакували її дронами.

Новослобідську та Юнаківську громади російські військові атакували з мінометів та артилерії, а Хотінську та Есманьську - з мінометів.