Генштаб: тривають активні наступальні й штурмові дії росіян на Покровському і Придніпровському напрямках

На Краматорськомукількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 20.30 17 травня.

За даними командування, із початку доби російські окупанти завдали по українських захисниках 15 ракетних та 70 авіаційних ударів, 105 обстрілів здійснили із РСЗВ.

Наразі тривають активні наступальні та штурмові дії окупантів на Покровському та Придніпровському напрямках.

На Харківському напрямку українські підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять 133 солдати вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється Силами оборони.

На Куп’янському відбулося шість боєзіткнень. Ворог завдав авіаударів по районах Купянська-Вузлового та Вільшаної.

На Лиманському російські окупанти скинули вісім керованих авіабомб у район міста Лиман.

На Сіверському ворог завдав авіаудару біля Григорівки.

На Краматорському кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14. Із початку доби ворог завдав шість авіаударів в районі Часового Яру, Північного, Дружби та Торецька.

На Покровському ворог продовжує спроби покращити тактичне положення – на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше - біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

На Курахівському зафіксовано ще один авіаудар – по району села Богатир.

На Времівському було три атаки противника. Ворог діяв сьогодні у районі Старомайорського та на напрямку Ключове - Роздільне.

На Придніпровському окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Ворог продовжив атаки в районі села Кринки – кількість сьогоднішніх боєзіткнень тут зросла до 12. Українські підрозділи стійко тримають позиції.

Окрім того, російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Постраждали цивільні.