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Росіяни заглушили українські Starlink під час наступу на Харківщині, - ЗМІ

10 травня 125 бригада ТрО втратила всю відеотрансляцію з БпЛА через російське радіоелектронне глушіння.

Росіяни заглушили українські Starlink під час наступу на Харківщині, - ЗМІ
Росіяни заглушили українцям Starlink під час наступу на Харківщині
Фото: Facebook/Михайло Федоров

125 бригада ТрО зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком під час останнього наступу Росії у Харківській області. 

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що 125 бригада ТрО використовувала розвідувальні БпЛА, щоб щоденно стежити підготовкою Росії для можливого нападу. 

“Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що пристрої Starlink вперше були повністю виведені з ладу після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

“У певний момент ми залишилися повністю сліпими”, - розповів виданню командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним “Артист”.

“Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали лише через радіо або через телефони, де вони все ще працювали”, - розповів “Артист”.

53-річний сержант розповів, що дрон “просто зник”.

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