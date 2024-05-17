Сили оборони: ворог поновив штурми на Куп'янському напрямку в районі Стельмахівки та Андріївки

Росіяни поповнили підрозділи за допомогою так званих "підрозділів Z".

Російська армія, за допомогою підрозділів з мобілізованих зеків, поновила штурми поблизу Стельмахівки та Андріївки на Куп'янському напрямку.Також ворог перекинув на цей напрямок більше військової техніки.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

За словами речника ворог зосередив свої сили уздовж лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, щоб виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. Зокрема, ворог збільшив активність поблизу Стельмахівки та Андріївки на Харківщині.

"Зокрема окупанти штурмують поблизу Андріївки та Стельмахівки. На цьому напрямку окупанти відновили свої штурмові підрозділи, додавши більше техніки та новобранців з-поміж засуджених та поновили штурмові операції. Підтягують особовий склад, боєкомплект та техніку", – зазначив Волошин.

Зазвичай ворог атакує населені пункти з артилерії та мінометів, що свідчить про спроби росіян захопити Купянськ.