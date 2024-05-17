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Часів Яр під авіаударами, ворог посилено атакує околиці міста, — ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони відтісняють ворога.

Часів Яр під авіаударами, ворог посилено атакує околиці міста, — ОСУВ "Хортиця"
Українські військові на фронті
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує атакувати напрямок Часового Яру на Донеччині, водночас ЗСУ роблять спроби відтіснити ворога. 

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що наразі Часів Яр під ворожими авіаційними ударами, російська армія продовжує наступальні дії східніше міста, з надією захопити його. 

Часів Яр зазнає артилерійських ударів, також росіяни застосовують дрони на околицях міста.

Також, за словами Волошина, на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки поблизу Кліщіївки, Андріївки та Бахмута. Також російська армія веде бойові дії в напрямках Берхівка-Калинівка, Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

З метою покращення тактичного положення, Сили оборони проводять контратаки на окремих ділянках фронту.

  • Згідно даних Генштабу, наразі найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках. На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках з початку доби російські окупанти атак не проводили.
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