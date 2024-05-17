Україні вдалося повернути з окупації ще чотирьох дітей

З тимчасово окупованої громади Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей: трьох братиків та сестричку.
Про це повідомляє глава Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
"Малечі – від двох до дванадцяти років. Завдяки співпраці батьків з організацією «Save Ukraine» нині дітлахи – на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів", – ідеться у повідомленні.
Від початку 2024 Україні вдалося повернути з окупації РФ 88 дітей Херсонщини.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни активізували вербування дітей у російську нацгвардію.
- Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
- На окупованих територіях України росіяни активно залучають школярів до військової справи, вони намагаються залучити школярів та студентів до військово-промислового виробництва.