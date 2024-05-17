Україні вдалося повернути з окупації ще чотирьох дітей

Вік дітей від двох до 12 років.

З тимчасово окупованої громади Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей: трьох братиків та сестричку.

Про це повідомляє глава Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Малечі – від двох до дванадцяти років. Завдяки співпраці батьків з організацією «Save Ukraine» нині дітлахи – на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів", – ідеться у повідомленні.

Від початку 2024 Україні вдалося повернути з окупації РФ 88 дітей Херсонщини.