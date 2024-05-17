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Україні вдалося повернути з окупації ще чотирьох дітей

Вік дітей від двох до 12 років.

Україні вдалося повернути з окупації ще чотирьох дітей
Фото: Save Ukraine

З тимчасово окупованої громади Херсонської області вдалося евакуювати чотирьох дітей: трьох братиків та сестричку.

Про це повідомляє глава Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Малечі – від двох до дванадцяти років. Завдяки співпраці батьків з організацією «Save Ukraine» нині дітлахи – на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів", – ідеться у повідомленні. 

Від початку 2024 Україні вдалося повернути з окупації РФ 88 дітей Херсонщини.

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