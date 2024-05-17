Генштаб пропонує військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі під час проходження онлайн-курсу з базових заходів кібербезпеки.

Генштаб ЗСУ попередив військових про перехоплення ворогом телефонних дзвінків та листування в районах бойових дій.

“Противник продовжує активно використовувати власні можливості з перехоплення телефонних дзвінків та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього російські спецслужби:

створюють фейкові базові станції стільникового зв’язку;

використовують на тимчасово окупованих територіях України захоплене обладнання українських мобільних операторів для налаштування так званої «паралельної» переадресації, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та інший (чужий) номер;

застосовують шкідливі програмні засоби, що записують звук при розмові або роблять скріншоти при листуванні і потай пересилають їх на визначені інтернет-адреси тощо.

Щоб убезпечити себе та близьких, мінімізувати кіберзагрози та виключити можливі канали витоку інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони України, Генштаб пропонує військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі під час проходження онлайн-курсу з базових заходів кібербезпеки.

Курс підготовлено фахівцями Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і доступний для діючих військовослужбовців за посиланням.