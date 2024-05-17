Ворог розширив зону активних бойових дій на 70 кілометрів, - Сирський

Російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити захисників України задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині", - написав він у Telegram.

Сирський розповів, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Для цього росіяни створили і посилили оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів РФ.

"Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків. Звичайно, ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена його робота.

Сирський попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони. Він також об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

"Регулярно доповідаю президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань", - додав Сирський.

Він також розповів, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань. Харків‘яни та жителі області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім, чим можуть.

Генштаб запевняє, що загалом ситуація на фронті контрольована Силами оборони.