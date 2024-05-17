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Міноборони повідомило про допуск нових зразків озброєння, у тому числі українського виробництва

Йдеться про нові зразки мінометів, гранатометів та боєприпасів до них. Зокрема, в арсеналі української армії тепер є 5 нових гранатометів українського виробництва.

Міноборони повідомило про допуск нових зразків озброєння, у тому числі українського виробництва
Фото: Фейсбук / Міністерство оборони України

Міноборони повідомило про допуск нових зразків озброєння у Силах оборони. 

У період з березня 2022 по квітень 2024 років кодифіковано та допущено до експлуатації понад 10 зразків мінометів різних калібрів українського та іноземного виробництва. Серед них – продукція компаній зі США, Польщі, Фінляндії та інших країн.

З лютого 2022 року також кодифіковано та прийнято на озброєння понад півтора десятка зразків ручних, автоматичних та підствольних гранатометів вітчизняного та іноземного виробництва.

Зокрема, в арсеналі української армії тепер є 5 нових гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам. А також гранатомети від виробників зі США, Німеччини, Швеції та інших країн.

Окрім того, допущено до експлуатації більше десятка зразків боєприпасів до гранатометів.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що вперше за роки війни жодна бригада не скаржиться на брак артилерійських снарядів. Відсутність нестачі спостерігається вже протягом двох місяців. Однак попереду ще багато роботи щодо постачань.

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