Зеленський про припинення вогню на час Олімпіади: "Для мене поки що це звучить, як нежива історія"

Президент Володимир Зеленський вбачає ризик у пропозиції "олімпійського перемир'я" – припинення вогню на період літньої Олімпіади у Франції.

У спілкуванні з журналістами він нагадав, що раніше Україна і Росія вже домовлялися про припинення вогню. І Росія домовленостей не дотримувалася.

"Крім того, є ризик – хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", – прокоментував він.