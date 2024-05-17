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Зеленський про припинення вогню на час Олімпіади: "Для мене поки що це звучить, як нежива історія"

Президент нагадав, що ворог попередніх домовленостей про перемир'я не дотримувався. 

Зеленський про припинення вогню на час Олімпіади: "Для мене поки що це звучить, як нежива історія"
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вбачає ризик у пропозиції "олімпійського перемир'я" – припинення вогню на період літньої Олімпіади у Франції.

У спілкуванні з журналістами він нагадав, що раніше Україна і Росія вже домовлялися про припинення вогню. І Росія домовленостей не дотримувалася.

"Крім того, є ризик – хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", – прокоментував він. 

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