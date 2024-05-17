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Двоє людей загинули, шестеро поранені в Херсонській області

Ворог атакував житлові квартали. 

Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області минулої доби.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі", – йдеться у повідомленні.

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