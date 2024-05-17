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У Криму третю ніч поспіль атаки з повітря

Окупаційна влада традиційно рапортує про "все збили", проукраїнські кримчани підтверджують перебої зі світлом.

У Криму третю ніч поспіль атаки з повітря
Фото: соцмережі

Об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вже третю поспіль ніч зазнають повітряних атак. Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи поблизу Севастополя та Балаклави.

Самопроголошений губернатор регіону Михайло Развожаєв традиційно розповів, що "атаку відбито" і про відсутність "шкоди для інфраструктури". Проте місцеві підтверджують, що у Балаклаві та окремих районах Севастополя зникло світло.

Цього разу замість ракет для атаки по окупантах були використані ударні безпілотники.

Про роботу ППО ворога також повідомляють і в Новоросійську, який став новою базою для Чорноморського флоту РФ після успішного ураження ЗСУ низки кораблів.

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