У Криму третю ніч поспіль атаки з повітря

Окупаційна влада традиційно рапортує про "все збили", проукраїнські кримчани підтверджують перебої зі світлом.

Об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму вже третю поспіль ніч зазнають повітряних атак. Проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи поблизу Севастополя та Балаклави.

Самопроголошений губернатор регіону Михайло Развожаєв традиційно розповів, що "атаку відбито" і про відсутність "шкоди для інфраструктури". Проте місцеві підтверджують, що у Балаклаві та окремих районах Севастополя зникло світло.

Цього разу замість ракет для атаки по окупантах були використані ударні безпілотники.

Про роботу ППО ворога також повідомляють і в Новоросійську, який став новою базою для Чорноморського флоту РФ після успішного ураження ЗСУ низки кораблів.