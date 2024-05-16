У міру просування Росії НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну, - ЗМІ

США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону.

Деякі члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України. Вони можуть навчати українських військових та допомогати з ремонтом техніки.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Україна звернулась до США та інших членів НАТО з проханням допомогти з навчанням 150 тис. українських військових. Таке навчання має відбуватись ближче до лінії фронту, щоб вони могли швидше розгорнутись.

Водночас військові посадовці США вважають, що перенесення навчань в Україну дозволить американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення на українському фронті. Це, в свою чергу, потенційно дасть їм змогу перейняти підготовку.

Втім, США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону. Також це потребуватиме використання додаткових систем ППО для захисту інструкторів.

Видання зазначає, що навчання можна було би провести у Львові, але Росія також неодноразово атакувала це місто ракетами.

На думку інших посадовців, підготовку великої кількості українських новобранців можна провести на полігонах у Німеччині та Польщі, але перевезення такої кількості українських бійців потребуватиме значних логістичних зусиль.

Інші союзники по НАТО, зокрема Великобританія, Німеччина і Франція, працюють над розміщенням в Україні оборонних підрядників, які допоможуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

"Нинішні і колишні американські посадовці у сфері оборони заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невелика їх кількість уже була допущена до роботи над конкретними системами озброєнь, зокрема системою ППО Patriot, за дозволом Державного департаменту", – йдеться в матеріалі.