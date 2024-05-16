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Зеленський: на Донеччині найбільша кількість бойових зіткнень і найбільш жорсткі обставини

Президент повідомив, що триває робота з партнерами, аби дати регіонам більше систем ППО і далекобійної зброї.

Зеленський: на Донеччині найбільша кількість бойових зіткнень і найбільш жорсткі обставини
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

На Донеччині фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 травня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні теж детально проаналізували ситуацію на Донеччині – на відповідних напрямках. Покровський, Краматорський, інші... Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що зараз триває робота з партнерами, аби дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим регіонам "більше базового захисту, а саме – систем ППО та достатньо далекобійної зброї".

"Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний", - наголосив Президент.

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