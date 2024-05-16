Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 35

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про розвиток подій на фронті станом на 19.30 16 травня.

Командування повідомляє, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

Упродовж поточної доби відбулося вже 87 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на українську оборону. Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території. На Куп’янському російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.

На Лиманському окупанти вісім разів намагалися прорвати оборону наших захисників.

На Сіверському російські окупанти завдали авіаційного удару поруч зі Спірним.

Найгарячішою на даний час залишається ситуація на Покровському напрямку: кількість бойових зіткнень зросла до 35. Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі, техніці та стримують противника.

На Курахівському Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак. Окупанти зосереджують свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки. Під ударом ворожої авіації опинилася Єлизаветівка.

На Времівському з початку поточної доби противник наростив кількість бойових зіткнень до восьми. Зокрема, бої велися біля Старомайорського, Микільського та Урожайного.

На Придніпровському агресор сьогодні також вісім разів атакував українських захисників поблизу Кринок. Успіху не мав, інформація про втрати окупантів уточнюється.

На Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.

Цієї доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох артилерійських засобах, пункту управління БпЛА російських окупантів.