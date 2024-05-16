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Сховатися не вдалося: на кордоні з Польщею викрили пасажира-невидимку

28-річний чоловік намагався перебратися через кордон у "тайнику" мікроавтобуса.

Сховатися не вдалося: на кордоні з Польщею викрили пасажира-невидимку
Викритий нелегал у "Шегинях"
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники в мікроавтобусі виявили "незадекларованого" пасажира, який намагався виїхати з України у тайнику.

Про це інформує ДПСУ.

"Мікроавтобус «Мерседес», під керуванням 24-річного жителя Прикарпаття, прибув у пункт пропуску сьогодні вранці. Під час заїзду транспортного засобу на територію пункту пропуску прикордонний наряд здійснив перевірку кількості осіб та зробив відмітку в контрольному талоні про те, що водій до сусідньої країни прямує один", – зазначили у прикордонній службі.

Проте під час час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили ще й пасажира, який сховався у спеціально виготовленій ніші для багажу. З’ясувалося, що таємне посадкове місце зайняв 28-річний українець, у якого не було документів для офіційного перетинання державного кордону.

"Таємному" пасажиру відмовлено в перетинанні кордону та складено адміністративні документи за ст. 204-1. За організацію незаконного переміщення особи через кордон водію загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", – додали в ДПСУ.

Про виявлене правопорушення прикордонники поінформували правоохоронців встановленим порядком.

З початку повномасштабної війни прикордонників намагалися підкупити 1060 разів. Більшість спроб підкупу намагались здійснити українці, які хотіли виїхати за кордон.

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