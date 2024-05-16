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На чотирьох пунктах пропуску на виїзд із України утворилися черги

Прикордонники кажуть, що це щорічна тенденція після великодніх свят та у період відпусток.

На чотирьох пунктах пропуску на виїзд із України утворилися черги
Черги на пунктах пропуску
Фото: ДПСУ

За останню добу державний кордон на виїзд перетнуло 25 тис. осіб. На чотирьох пунктах пропуску утворилися черги. Найбільші накопичення з транспорту спостерігаються у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській", що на Львівщині, та "Устилузі" на Волині. 

Про це повідомили у ДПСУ.

"Протягом останніх днів спостерігається динаміка руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Пропускні операції показують про поступове збільшення кількості осіб, які прямують у бік суміжної держави", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що за останню добу державний кордон у напрямку виїзду перетнуло 25 тис. осіб, що на декілька тисяч переважає над кількістю пропущених в Україну.

"У зв’язку з пожвавленням руху, перед пунктами пропуску утворились черги з легкових автомобілів та автобусів. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток", – коментують у ДПСУ.

Прикордонники нагадують, що на українсько-польському кордоні, в межах Львівської та Волинської областей, цілодобово функціонують вісім пунктів пропуску для автомобільного сполучення. Найменший пасажиропотік спостерігається у «Смільниці», «Грушеві» та «Угринові». 

"З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетинання кордону. Актуальну ситуацію щодо стану черг можна відстежити на офіційних ресурсах Держприкордонслужби", – додала прикордонна служба.  

Також порадили громадянам, які планують слідувати через Польщу транзитом, обирати для перетинання кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей.

"Нагадаємо, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони", – зазначили в ДПСУ.

Підліткам до 18 років, які мають приписне й перебувають на військовому обліку, не потрібно брати дозволів і довідок у ТЦК та СП, щоб перетнути кордон. Які правила виїзду за кордон, зокрема на навчання, для хлопців-підлітківтків – читайте в матеріалі LB.ua.

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