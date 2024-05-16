Міністр юстиції: Росія в 2022 на переговорах з Україною вимагала відмовитися від санкцій проти неї

Росія на переговорах з Україною на початку повномасштабної війни вимагала скасування західних санкцій проти неї.
Про міністр юстиції Денис Малюська сказав під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна". Він вважає, що наразі Росія воює не за території, а за нематеріальні поняття: скасування санкцій та визнання світом за нею окупованих територій, перерозподіл сил.
"Чимало документів з 22-го року, злиті в медіа: росіян дуже цікавив весь юридичний масив всього, що проти них є. Ключова умова, від якої вони не відступали і вимагали, щоб воно було, це якраз відмова України від усіх юридичних заходів, які ми вживали. Позови, заяви, санкції", – сказав міністр.
Росія вимагала зобов'язатися, що Україна проситиме міжнародних партнерів зняти санкції. Міністр припускає, що на наступних переговорах із Росією, якщо вони будуть, росіяни стоятимуть на цьому ж.
Малюська припускає, що нематеріальний інтерес для Росії зараз ключовий у війні.
"На моє глибоке переконання, Росія зараз не воює за фізичний контроль території. Росія велика країна – областю більше чи менше – їм некритично важливо на даному етапі. Був певний план у 2022 році контролювати Україну. Зараз вони воюють, мені здається, за речі геополітичні", – сказав він.
- З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Восени Зеленський закріпив неможливість перемовин із Володимиром Путіним своїм указом.
- У лютому 2024 українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій формулі миру. Голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.