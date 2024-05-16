Міністр юстиції: Росія в 2022 на переговорах з Україною вимагала відмовитися від санкцій проти неї

Росія на переговорах з Україною на початку повномасштабної війни вимагала скасування західних санкцій проти неї.

Про міністр юстиції Денис Малюська сказав під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна". Він вважає, що наразі Росія воює не за території, а за нематеріальні поняття: скасування санкцій та визнання світом за нею окупованих територій, перерозподіл сил.

"Чимало документів з 22-го року, злиті в медіа: росіян дуже цікавив весь юридичний масив всього, що проти них є. Ключова умова, від якої вони не відступали і вимагали, щоб воно було, це якраз відмова України від усіх юридичних заходів, які ми вживали. Позови, заяви, санкції", – сказав міністр.

Росія вимагала зобов'язатися, що Україна проситиме міжнародних партнерів зняти санкції. Міністр припускає, що на наступних переговорах із Росією, якщо вони будуть, росіяни стоятимуть на цьому ж.

Малюська припускає, що нематеріальний інтерес для Росії зараз ключовий у війні.

"На моє глибоке переконання, Росія зараз не воює за фізичний контроль території. Росія велика країна – областю більше чи менше – їм некритично важливо на даному етапі. Був певний план у 2022 році контролювати Україну. Зараз вони воюють, мені здається, за речі геополітичні", – сказав він.