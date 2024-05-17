Прокуратура розслідує причини прориву трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plazа

З 2019 року було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж столиці.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що починаючи з 2019 року службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича в Києві, що в подальшому призводило до регулярних проривів та аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках).

У прокуратурі наголосили, що "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. За цей час було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві.

Водночас, 14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу.

"На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників комунального підприємства, які проводили роботи, направлено відповідні запити. Слідчі дії тривають", - додали в прокуратурі.