На Вінниччині уламки російського дрона пошкодили об'єкт енергетики

Це призвело до знеструмлення понад 23 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.

На Вінничині уламки збитого російського дрона пошкодили обладнання одного з енергетичних об'єктів. Це призвело до знеструмлення понад 23 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах. Станом на ранок п'ятниці більшість із них заживлено.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

НЕК "Укренерго" уточнила, що наразі залишаються без електропостачання 202 споживачі.

Крім того, на Сумщині з технологічних причин короткостроково вимикали високовольтну повітряну лінію, унаслідок чого знеструмлювали підприємство теплогенерації та побутових споживачів у Сумах, а також об'єкти залізниці.

У Харкові відключали понад 182 тисяч побутових споживачів, метрополітен, тепломережі та очисні споруди. "Укренерго" додало, що "через вісім хвилин лінію було повернуто в роботу дією автоматики, енергоживлення споживачів відновлено".

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії.