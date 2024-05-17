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На Одещині невідомі підпалили релейну шафу на залізниці, - УЗ

Чергова по переїзду вчасно помітила загоряння і погасила вогонь сама.

На Одещині невідомі підпалили релейну шафу на залізниці, - УЗ
Ілюстративне фото
Фото: donnews.ru

На Одещині невідомі особи підпалили релейну шафу на залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Чергова по переїзду на Одещині помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час колією проїжджав вантажний поїзд", - йдеться в повідомленні.

За викликом чергової прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку. Вони оглянули місце події і підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух поїздів не припинявся.

Про умисний підпал залізничного об'єкта сторонніми особами повідомлено Нацполіції та СБУ.

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