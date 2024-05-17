Зеленський: перед тим, як говорити з Росією, треба детальний план, погоджений всім світом

Союзники не штовхають Україну на переговори з Росією, але загалом такий настрій у світі присутній. Тому Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення, вважає президент.

Україна на Саміті миру, який відбудеться в червні в Швейцарії, прагне отримати комюніке та гарантії енергетичної і ядерної безпеки.

Це дасть можливість спрогнозувати наступну зиму і загалом є спільним інтересом, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Також Україна прагне забезпечити вільне судноплавство.

Це убезпечить людей в Одесі та загалом на півдні, оскільки росіяни атакують порти.

Також Україна прагне зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. Зеленський зазначив, що в гуманітарному аспекті обмін полонених – це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика – це ядерна безпека – те, що всі підтримують.

У питанні обміну полоненими Київ хоче, зокрема, повернути українських дітей.

Президент додав, що партнери України не штовхають її до переговорів із Росією, хоча загалом такий настрій в атмосфері світу є. Тому Україні потрібно бути стійкою та сильною, а Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення.

Якщо в заході візьме участь "серйозна кількість країн" і буде відповідне комюніке, то це буде нашою дипломатичною перевагою, вважає президент. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із пунктів комюніке. Президент сказав, що тоді вже цей план давати представникам Росії, як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ, першого коридору.

Саме тому важливо, аби учасниками було багато країн, а не дві, щоб росіяни не могли вчинити так, як із зерновим коридором.

Президент підкреслив, що перед тим, як говорити з Росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.