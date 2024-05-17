Зеленський: перед тим, як говорити з Росією, треба детальний план, погоджений всім світом

Україна на Саміті миру, який відбудеться в червні в Швейцарії, прагне отримати комюніке та гарантії енергетичної і ядерної безпеки.
Це дасть можливість спрогнозувати наступну зиму і загалом є спільним інтересом, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Також Україна прагне забезпечити вільне судноплавство.
Це убезпечить людей в Одесі та загалом на півдні, оскільки росіяни атакують порти.
Також Україна прагне зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. Зеленський зазначив, що в гуманітарному аспекті обмін полонених – це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика – це ядерна безпека – те, що всі підтримують.
У питанні обміну полоненими Київ хоче, зокрема, повернути українських дітей.
Президент додав, що партнери України не штовхають її до переговорів із Росією, хоча загалом такий настрій в атмосфері світу є. Тому Україні потрібно бути стійкою та сильною, а Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення.
Якщо в заході візьме участь "серйозна кількість країн" і буде відповідне комюніке, то це буде нашою дипломатичною перевагою, вважає президент. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із пунктів комюніке. Президент сказав, що тоді вже цей план давати представникам Росії, як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ, першого коридору.
Саме тому важливо, аби учасниками було багато країн, а не дві, щоб росіяни не могли вчинити так, як із зерновим коридором.
Президент підкреслив, що перед тим, як говорити з Росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом.
- Взимку голова президентського офісу Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.