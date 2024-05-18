Кабмін затвердив нову форму військово-облікового документа

Постанова передбачає створення квитка у цифровому вигляді, проте одразу в "Дії" він не з'явиться.

Кабінет Міністрів схвалив постанову, що передбачає затвердження нової форми військово-облікового документа. Рішення набуває чинності 18 травня, одночасно з новим законом про мобілізацію.

Старі приписні свідоцтва, військові квитки та посвідчення військовозобов'язаного не перестають бути чинними, вони діють до отримання особою документа нового зразка.

Видавати їх будуть і тим громадянам, які через стан здоров'я чи досягнення граничного віку перебування у запасі були виключені з військового обліку.

В оновленому обліковому документі містяться персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста, звання, військова спеціальність, результати військово-лікарської комісії та дані про відсрочку, якщо вона надається. Номер документа та дату його отримання вносять до єдиного реєстру.

Постанова передбачає створення квитка у цифровому вигляді - засобами електронного кабінету, державного порталу електронних послуг чи порталу "Дія". Але одразу ця норма не запрацює, бо для неї ще немає розробленої та протестованої технічної бази.