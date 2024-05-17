Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв, - МВС

Правоохоронці ухвалили більше 304 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв, - МВС
Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв
Фото: EPA/UPG

Українці подали через Єдиний реєстр зброї понад 327 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначається, що за неповні 11 місяців в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів. З них 28 933 власників зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies