Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв, - МВС

Українці подали через Єдиний реєстр зброї понад 327 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю.
Про це повідомила пресслужба МВС.
“За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за неповні 11 місяців в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів. З них 28 933 власників зброї.
- За 2023 рік правоохоронці вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї.