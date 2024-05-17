Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв, - МВС

Правоохоронці ухвалили більше 304 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Українці подали за допомогою Єдиного реєстру зброї понад 327 тисяч заяв

Українці подали через Єдиний реєстр зброї понад 327 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“За результатами їх опрацювання правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за неповні 11 місяців в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів. З них 28 933 власників зброї.