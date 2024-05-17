Північна Корея випустила сьогодні балістичні ракети малої дальності

Північна Корея випустила сьогодні кілька балістичних ракет малої дальності в бік вод біля свого східного узбережжя, пише Bloomberg.
Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракети випустили з району Вонсан. Військові “посилили спостереження та пильність, готуючись до додаткових пусків”.
Це перше випробування приблизно за місяць, яке відбулося через кілька годин після того, як офіційні ЗМІ Північної Кореї процитували сестру лідера країни Кім Чен Ина, яка назвала постачання північнокорейської зброї Москві “вигадкою”.
Сьогоднішній запуск ракет став п'ятим випробування балістичних ракет у КНДР цього року. 22 квітня північнокорейський лідер спостерігав за одночасним запуском чотирьох балістичних ракет малої дальності. Приблизно тиждень тому він керував випробуваннями високоточних артилерійських ракет, які можуть вражати район Сеула.
- Незадовго до заяви Кім Йо Чжон Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ять фізичних та юридичних осіб у Росії, які “пов'язані з передачею військового обладнання та компонентів” між Північною Кореєю та Росією.
- Сьогодні стало відомо, що Австралія вводить фінансові санкції проти ще шести організацій, пов’язаних з постачанням Північною Кореєю зброї до Росії.
- США та Південна Корея звинуватили Північну Корею в відправці до Росії своїх новітніх балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Таку зброю можна легко сховати, швидко розгорнути та її важко збити. Зображення уламків ракет в Україні вказують на корейську балістичну ракету Hwasong-11 малої дальності, яка може надійно вражати цілі.
- Окрім ракет, США та їхні партнери звинуватили Пхеньян у відправці Росії мільйонів артилерійських снарядів, які виявилися вирішальними для армії Кремля.