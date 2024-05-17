Північна Корея випустила сьогодні балістичні ракети малої дальності

Північна Корея випустила сьогодні кілька балістичних ракет малої дальності в бік вод біля свого східного узбережжя, пише Bloomberg.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракети випустили з району Вонсан. Військові “посилили спостереження та пильність, готуючись до додаткових пусків”.

Це перше випробування приблизно за місяць, яке відбулося через кілька годин після того, як офіційні ЗМІ Північної Кореї процитували сестру лідера країни Кім Чен Ина, яка назвала постачання північнокорейської зброї Москві “вигадкою”.

Сьогоднішній запуск ракет став п'ятим випробування балістичних ракет у КНДР цього року. 22 квітня північнокорейський лідер спостерігав за одночасним запуском чотирьох балістичних ракет малої дальності. Приблизно тиждень тому він керував випробуваннями високоточних артилерійських ракет, які можуть вражати район Сеула.