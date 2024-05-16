Держдеп США обіцяє до 5 млн доларів за інформацію про незаконну діяльність КНДР

Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів.
Як йдеться у повідомленні Держдепу, розшукувані особи діють за підтримки уряду Північної Кореї.
"Департамент шукає інформацію про північнокорейських працівників інформаційних технологій (ІТ) під псевдонімами Цзіхо Хан, Чунджі Джин і Хаоран Сю, а також про їх менеджера Чжунхуа", – зазначили у структурі.
Розшукувані отримували незаконну дистанційну роботу в американських компаніях, використовуючи фальшиві ідентифікаційні дані, що належать більш ніж 60 справжнім американським особам.
Така схема принесла КНДР щонайменше 6,8 мільйона доларів.
Як йдеться у повідомленні, приблизно з жовтня 2020 року до жовтня 2023 року громадянка США Крістіна Чепмен допомогла Хану, Джину та Сю отримати роботу дистанційних розробників програмного забезпечення та додатків у компаніях у різних секторах і галузях.
"Вони також намагалися — але невдало — отримати подібну роботу в двох урядових установах США. Ці ІТ-працівники пов’язані з Департаментом промисловості боєприпасів КНДР, який контролює розробку балістичних ракет КНДР, виробництво зброї та програми досліджень і розробок", – додали у Держдепі.
Зазначається, Чепмен допомогла північнокорейським "айтішникам" зареєструватися під іменами реальних громадян США. Також вона робила все, щоб створити враження, що розшукувані працюють у Сполучених Штатах. Чепмен забезпечувала їх віддалене підключення до мереж американських компаній та допомагала відмивати доходи від незаконної схеми.
- Програма RFJ вважається легальним інструментом національної безпеки США, нею керує Служба дипломатичної безпеки Держдепу.
- З моменту заснування в 1984 році програма виплатила понад $250 мільйонів понад 125 людям по всьому світу, які надавали інформацію з метою запобігання тероризму та відповіді на виклики національній безпеці США.