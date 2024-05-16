Держдеп США обіцяє до 5 млн доларів за інформацію про незаконну діяльність КНДР

У США шукають інформацію про північнокорейський "айтішників", причетних до відмивання грошей.

Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів.

Як йдеться у повідомленні Держдепу, розшукувані особи діють за підтримки уряду Північної Кореї.

"Департамент шукає інформацію про північнокорейських працівників інформаційних технологій (ІТ) під псевдонімами Цзіхо Хан, Чунджі Джин і Хаоран Сю, а також про їх менеджера Чжунхуа", – зазначили у структурі.

Розшукувані отримували незаконну дистанційну роботу в американських компаніях, використовуючи фальшиві ідентифікаційні дані, що належать більш ніж 60 справжнім американським особам.

Така схема принесла КНДР щонайменше 6,8 мільйона доларів.

Як йдеться у повідомленні, приблизно з жовтня 2020 року до жовтня 2023 року громадянка США Крістіна Чепмен допомогла Хану, Джину та Сю отримати роботу дистанційних розробників програмного забезпечення та додатків у компаніях у різних секторах і галузях.

"Вони також намагалися — але невдало — отримати подібну роботу в двох урядових установах США. Ці ІТ-працівники пов’язані з Департаментом промисловості боєприпасів КНДР, який контролює розробку балістичних ракет КНДР, виробництво зброї та програми досліджень і розробок", – додали у Держдепі.

Зазначається, Чепмен допомогла північнокорейським "айтішникам" зареєструватися під іменами реальних громадян США. Також вона робила все, щоб створити враження, що розшукувані працюють у Сполучених Штатах. Чепмен забезпечувала їх віддалене підключення до мереж американських компаній та допомагала відмивати доходи від незаконної схеми.