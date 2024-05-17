Радник угорського прем'єра хоче, аби закон про "іноагентів" ухвалили і в Євросоюзі

Політичний радник, однофамілець прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан вважає, що закон про "іноагентів" мають ухвалити і в Євросоюзі.
Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Наш намір полягає не в тому, щоб накласти вето на закон Грузії про прозорість іноземного впливу, а в тому, щоб сприяти запровадженню аналогічних законів у всьому ЄС", - заявив Орбан.
Радник угорського прем'єра вважає, що "захист суверенітету від небажаного іноземного втручання — це не загроза, а необхідна умова демократії" і що "саме про це йдеться в законі, і замість того, щоб засуджувати його, ЄС, можливо, також має наслідувати приклад".
- 14 травня парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон про “іноагентів” – законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.
- Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою.
- Проти ухвалення закону протестують тисячі громадян Грузії. Студенти провідних грузинських вишів оголосили страйк.
- Євросоюз, який у грудні 2023 рокунадав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
- Понад 30 депутатів Європарламенту закликали голову європейської дипломатії Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.
- Financial Times із посиланням на європейських чиновників повідомляло, що Європейський Союз, імовірно, заморозить на невизначений термін заявку країни на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності.
- До речі, європейські союзники уряду “Грузинської мрії” ‒ Угорщина та Словаччина ‒ блокували відповідь ЄС на випадок ухвалення ї закону про “іноагентів” у фінальному читанні.