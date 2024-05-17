Радник угорського прем'єра хоче, аби закон про "іноагентів" ухвалили і в Євросоюзі

Орбан вважає, що "захист суверенітету від небажаного іноземного втручання — це не загроза, а необхідна умова демократії".

Політичний радник, однофамілець прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан вважає, що закон про "іноагентів" мають ухвалити і в Євросоюзі.

Таку думку він оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Наш намір полягає не в тому, щоб накласти вето на закон Грузії про прозорість іноземного впливу, а в тому, щоб сприяти запровадженню аналогічних законів у всьому ЄС", - заявив Орбан.

Радник угорського прем'єра вважає, що "захист суверенітету від небажаного іноземного втручання — це не загроза, а необхідна умова демократії" і що "саме про це йдеться в законі, і замість того, щоб засуджувати його, ЄС, можливо, також має наслідувати приклад".