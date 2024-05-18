Португалія розпочне будівництво нового аеропорту за 9 мільярдів євро

Українські біженці в аеропорту Фігу Мадуро в Лісабоні, 22 грудня 2022 року.

Уряд Португалії на чолі з прем'єром Луїшем Монтенегру оголосив про початок робіт зі спорудження нового аеропорту, який буде обслуговувати столицю країни Лісабон.

Як пише Independent, летовище збудують у 40 кілометрах від міста, в регіоні Алькошет. Будівельні роботи триватимуть довгих 10 років - відкриття аеропорту заплановане аж на 2034-ий.

Вартість проєкту оцінюють у понад 9 мільярдів євро. Проте, за інформацією міністерства інфраструктури, державний бюджет не має витратити на нього ані цента. Усі гроші отримають з фінансування від Євросоюзу та угод про партнерство з приватними та публічними компаніями.

Новий аеропорт має допомоги Португалії впоратися зі зростанням туристичного інтересу до країни: перший квартал 2024 року зафіксував рекордний прибуток для готельної галузі та найбільшу за час збору статистики кількість відвідувачів.