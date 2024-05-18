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Парламент Хорватії затвердив "новий-старий" проєвропейський уряд

Андрей Пленкович розпочав свою третю каденцію на посаді прем'єр-міністра.

Парламент Хорватії затвердив "новий-старий" проєвропейський уряд
Андрей Пленкович
Фото: EPA/UPG

У Хорватії парламент погодив формування уряду на чолі з лідером проєвропейської партії "Демократичний союз" Андреєм Пленковичем, який є незмінним прем'єр-міністром з 2016 року вже третю каденцію поспіль.

Як пише Reuters, для отримання більшості у законодавчому органі політсилі довелося підписувати коаліційну угоду з "Вітчизняним рухом" - антиміграційною партією, яка вперше отримує владу. 

Зі 141 депутата формат уряду, запропонований Пленковичем, підтримали 79, 61 проголосував "проти", один утримався. 

"Вітчизняний рух" отримав лише 3 із 18 портфелів. Жоден з них не впливає реально на політику щодо мігрантів, тож від країни очікують збереження цілковито проєвропейського та проукраїнського курсу. Цьому сприяють і мінімальні кадрові зміни: порівняно з попереднім складом уряду, "Демократичний союз" за своєю квотою провів лише одну заміну.

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